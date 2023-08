Luci e ombre ai mondiali di Valencia: la Raffaeli fuori dalla finale clavette, la Baldassarri conquista le Olimpiadi

VALENCIA - Ancora protagonista e ancora tra le grandi. Caccia alle medaglie che non è finita anche se la tedesca Varfolomeev ha strappato a Sofia Raffaeli il titolo mondiale nelle specialità palla e cerchio.

Ma non è un mondiale fortunato per la ginnasta marchigiana, fuori dalla finale clavette. Durante il suo esercizio di qualificazione, infatti ne ha persa una e per recuperarla ha dovuto rinunciare all'esecuzione di alcune figure. I giudici le assegnano il punteggio di 30.500, che viene riconfermato nonostante un ricorso. La Raffaeli è dunque 15esima e fuori dalla finale.

Dalle 21 di stasera (giovedì 24 agosto) Sofia Raffaeli si giocherà il podio con il nastro.

Intanto si è appreso che Milena Baldassarri è riuscita a centrare il pass per le Olimpiadi: grazie a lei (e al posto già conquistato da Sofia Raffaeli nel Mondiale di Sofia del 2022) le individualiste azzurre possono davvero puntare lo sguardo dritto su Parigi.