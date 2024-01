Lo sport salverà i giovani. Torollski, gli atleti di Pesaro e Urbino ricevuti in Senato grazie al senatore De Poli

«Oggi in Senato abbiamo presentato alla stampa le attività del Torollski Center (pattinaggio di velocità, ndr), associazione sportiva radicata nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino. La giornata di oggi è stata anche l’occasione per ricordare l’importanza dello sport, che non è solo strumento di benessere psicofisico ma è anche leva di socialità in quanto unisce e, dunque, diventa la migliore "palestra" per formare i nostri ragazzi e le nostre ragazze»: lo ha detto il Senatore Udc Antonio De Poli che, a Palazzo Madama, ha promosso una conferenza di presentazione delle attività del Torollski center, affiliata a ben due federazioni sportive, entrambe riconosciute dal CONI, la FISR (Federazione italiana sport rotellistici) e la FISG (Federazione italiana sport del ghiaccio).

Chi c'era

Alla conferenza erano presenti, fra gli altri, Michele Ravagli (responsabile società sportiva Torollski Center e preparatore atletico della Nazionale di pattinaggio di velocità); Stefano Pollegioni (responsabile Udc a Fano) e, fra gli altri, gli atleti Gaia Lissandron, Vincenzo Maiorca, Gabriele Galli ed Elia Fasolo. «Lo scorso settembre – ha ricordato De Poli -, è stato approvato l’inserimento dello sport in Costituzione (con la modifica dell’art. 33 della nostra Carta costituzionale).

Ora questo impegno deve tradursi in realtà concreta, potenziando e sostenendo nelle nostre comunità lo sport di base che consente a questi giovani di realizzare i propri sogni e raggiungere traguardi importanti».

«Lo sport è uno spaccato di vita – ha evidenziato Ravagli –, anche quando si perde bisogna imparare a ripartire e rialzarci: è ciò che dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi». «Le discipline sportive di Torollski center – ha detto Pollegioni – rientrano in quelle realtà che hanno bisogno di strutture all’aperto e impianti adeguati per promuovere le proprie attività». Durante la conferenza c’è stato spazio anche e soprattutto per l’intervento dei giovani atleti. A fare da portavoce c’è Gaia Lissandron, argento e bronzo ai campionati italiani di pattinaggio su pista: «L’adrenalina della velocità è un’emozione unica. Lo sport mi ha insegnato a crescere: costanza, forza d’animo e impegno sono tutti elementi necessari per raggiungere risultati e obiettivi».