Tirreno-Adriatico 2024: al via la nuova edizione, tutte le tappe. Filippo Ganna per l'Italia

La Tirreno-Adriatico che scatterà lunedì con la cronometro individuale di Lido di Camaiore si preannuncia ancora una volta come una corsa di altissimo livello. Percorsi di tutti i tipi concentrati in soli sette giorni, percorso ideale davvero per tutti. Nel corso degli ultimi anni, per la sua completezza del percorso, la Tirreno-Adriatico ha un po' perso il valore che aveva in passato, quello di essere una corsa di preparazione verso la Milano-Sanremo: ormai è un appuntamento imprescindibile soprattutto per gli uomini da grandi corse a tappe, che trovano in Italia terreno fertile per potersi testare dopo il lungo inverno.

Jonas Vingegaard sarà senza dubbio la star di questa edizione della Tirreno-Adriatico. Per la prima volta in carriera, il vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France sarà al via della Corsa dei due Mari. All'esordio stagionale a O Gran Camino, in Spagna, Vingegaard ha vinto tutte le tappe (la prima fu cancellata per il maltempo). Non ci saranno, invece, Tadej Pogacar e Mathieu Van Der Poel, che si sfideranno direttamente alla Milano-Sanremo. Per l'Italia è da segnalare la presenza di Filippo Ganna, che donani proverà a conquistare la prima maglia azzurra di leader della generale a Lido di Camaiore nella cronometro di 10 km.

Tirreno-Adriatico 2024, le tappe

04.03.2024 Tappa n. 1 Lido di Camaiore-Lido di Camaiore (ITT), 10 km

05.03.2024 Tappa n. 2 Camaiore-Follonica, 198 km

06.03.2024 Tappa n. 3 Volterra-Gualdo Tadino, 220 km

07.03.2024 Tappa n. 4 Arrone-Giulianova, 207 km

08.03.2024 Tappa n. 5 Torricella Sicura-Valle Castellana, 146 km

09.03.2024 Tappa n. 6 Sassoferrato-Cagli (Monte Petrano), 180 km

10.03.2024 Tappa n. 7 San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto, 154 km