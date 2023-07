Pioggia e freddo fermano la rincorsa di Tamberi: solo sesto nella tappa svedese della Diamond League

Pioggia e freddo a Stoccolma fermano la rincorsa «affamata e motivata» (come era stata annunciata sui social) di Gimbo Tamberi. Il capitano azzurro, reduce dalla vittoria agli Europei a squadre in Polonia, dove aveva strapazzato tutti anche nel salto in altro con 2.29, si è dovuto arrendere nella settima tappa, quella svedese, della Diamond League dove metteva piede 9 mesi dopo.

Tre errori a 2.16

L'altleta marchigiano ha superato i 2.12 al secondo tentativo ma poi ha commesso tre errori a 2.16 chiudendo al sesto posto. Un piazzamento che ovviamente non lo soddisfa. Magra consolazione: a 2.16 è uscito anche il campione del mondo indoor Sanghyeok Woo.