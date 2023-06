Tamberi, il ritorno. Sarà presente agli Europei in Polonia con la Nazionale: «Ho voglia di spaccare»

La stagione di Gianmarco Tamberi inizia domenica agli Europei a squadre di Chorzow, in Polonia. «Ero stato inserito come riserva, ma lunedì la prova tecnica ha dato discreti risultati e ho chiamato la Federazione rendendomi disponibile per le gare del weekend» ha affermato ieri il campione olimpico.

Diamond League

Il quale poi il 2 luglio sarà a Stoccolma e il 16 luglio alla gara di Diamond League prima dei Mondiali di Budapest di metà agosto. «Mi trovo di nuovo ad avere le motivazioni di un ragazzino e ho voglia di spaccare tutto - ha aggiunto Tamberi -. Tonare in pedana con una gara così importante con al Nazionale mi emoziona e mi dà la carica giusta».