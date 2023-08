Il campione del mondo Tamberi torna in pedana: Gimbo termina quarto a Zurigo nella Diamond League

ANCONA Termina al quarto posto la tappa di Zurigo della Diamond League per Gianmarco Tamberi. Il campione del mondo di salto in alto agli ultimi mondiali di Budapest ha commesso l'ultimo e decisivo errore alla misura di 2.33 che si è andato a sommare ai due nulli a 2.31. Nei prossimi giorni atteso il suo ritorno nelle Marche con la Fidal regionale che starebbe provando a organizzare un evento in suo onore, dopo l'ultimo successo ungherese, al Palaindoor.

