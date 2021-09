Gimbo Tamberi a Zurigo chiude la stagione con la Diamond League

ZURIGO - Gran finale di Diamond League (sono le finali) e gran finale di stagione per Gianmarco Tamberi, che giovedì a Zurigo (ore 20,25, telecronaca diretta su Sky Sport 1) scenderà in pedana per l'ultima volta in questa stagione indimenticabile. il fenomeno anconetano è roami scarico e molto stancio, anche per gli impegni extrasportivi piovutigli addosso dopo l'oro di Tokyo, ma a Zurigo proverà a chiudere in bellezza, visto che la diamond league è una sorta di Coppa del mondo dell'atletica e visto che un'eventuale vittoria su Nedasekau potrebbe dargli il primo posto nel ranking mondiale, dove finora il bielorusso lo precede di pochissimo (Barshim è terzo)

