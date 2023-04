Tamberi mette nel mirino Parigi 2024: «Epilogo di una carriera unica. Io portabandiera? Sarebbe un onore​»

ANCONA- «Parigi 2024 sarebbe l'epilogo unico di una carriera unica. Ho fatto tanti sacrifici, ho limato ogni millimetro mettendoci l'anima. Ho voglia di fare qualcosa di epico». Il saltatore anconetano Gianmarco Tamberi, oro olimpico a Tokyo 2020, guarda futuro (i mondiali di Budapest e il prossimo anno i Giochi in Francia) e punto all'obiettivo.

Il portabandiera

«E' un'ossessione positiva - ha spiegato ai canali social di Federatletica - non è quella pesante che mi gettava pesi sulle spalle e che ho vissuto per Tokyo dopo l'infortunio a Rio. Adesso è un'ossessione che mi spinge a dare di nuovo il massimo e a bissare quanto fatto a Tokyo. Nessun saltatore è mai riuscito a vincere l'oro due volte consecutive ai Giochi olimpici: sarebbe bello entrare nella storia. Io portabandiera in Francia? Sarebbe un onore, mi viene la pelle d'oca solo al pensiero».