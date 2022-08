Tamberi subito eliminato a Losanna ed ora lo aspetta Chiara all'altare

LOSANNA - Solo 2,20 a Losanna per Gianmarco Tamberi, che conferma la differenza tra quando veste l'azzurro e quando invece gareggia nei meeting. Nella gara di Diamond League l'anconetano, fresco campione d'Europa, dopo aver salatato alla prima prova 2,15 e 2,20, si è subito fermato con tre errori a 2,24.

Giorni di festa per l'addio al celibato

Di sicuro la concentrazione non sarà stata al massimo, visto che Gimbo era reduce da due giorni di festeggiamenti con gli amici a Budapest per l'addio al celibato e tra appena sei giorni si sposerà, con Chiara Bontempi. Ora Tamberi dovbrebbe tornare in pedana già il 7 settembre a Zurigo per la finale della Diamond League, anche lì non si sa bene in quali condizioni, poi ariverà il viaggio di nozze, in Oriente.