Sitting Volley, Synergie Fermana d'argento. Nola vince la Coppa al PalaBrasili di Ancona

ANCONA – Finale esaltante per la due giorni di Coppa Italia di sitting volley svoltasi al PalaBrasili di Collemarino di Ancona e inserita nel più vasto progetto “Noi giochiamo a sitting volley” che Comune di Ancona e Garante per i Diritti della Persona stanno portando nelle scuole di Ancona e territorio. Dopo quattro set giocati sul filo i campioni uscenti del Nola Città dei Gigli hanno strappato il trofeo alla Synergie Fermana che porta a casa, oltre all’argento del podio, il premio individuale per il miglior muro con Enrico Rossi e miglior servizio con Alessandro Issi.

I presenti

Folto il parterre delle autorità presenti con l’assessore regionale allo sport Chiara Biondi, l’assessore ai servizi Sociali del Comune di Ancona Manuela Caucci e il Garante per i Diritti delle Marche Giancarlo Giulianelli, i presidenti della Fipav Fabio Franchini e del Coni Fabio Luna, il presidente del CIP Luca Savoiardi, i consiglieri federali della Fipav Letizia Genovese e del CIP Tarcisio Pacetti, i tecnici azzurri del sitting Massimo Beretta ed Emanuele Fracascia.

«Le differenze annullate»

«Uno sport coinvolgente ed unico per la sua capacità di annullare totalmente le differenze tra disabili e non che giocano nella stessa squadra – dichiara l’assessore Biondi – Una stimolante conferma della validità delle scelte di una Regione che crede fortemente nel ruolo sociale e formativo dell’attività sportiva».

L'inclusione nelle scuole

«Il progetto di inclusione a tutto tondo che attraverso il sitting volley stiamo portando nelle scuole in collaborazione con il Comune di Ancona sta dando ottimi frutti – commenta il Garante Giulianelli – Abbiamo trovato ragazzi e insegnanti entusiasti di una disciplina totalmente inclusiva che appassiona anche per il gesto atletico di cui queste finali sono state la dimostrazione plastica. Puntiamo a sperimentare l’inclusione con il sitting come medium in tutte le scuole delle Marche»

«Un debutto molto positivo per un progetto condiviso prima di tutto nei contenuti che la finale ha esaltato anche nella sua spettacolarità – conclude l’assessore Caucci – Andiamo avanti convintamente con il percorso formativo per le scuole con un occhio anche all’avvio dell’attività agonistica in città».

Le gare

La prima gara di giornata designa la Cedacri GiocoparmaVCCesena come prima squadra sul podio in virtù del successo, con il punteggio di 3-1 (13-25, 25-20, 25-20, 25-19), nella finale per il terzo e quarto posto contro la Volley Academy TC .

Nella finalissima già dal riscaldamento appare chiaro che per il Nola non si sarebbe trattato di una passeggiata: lo confermano il primo set chiuso solo sul 27-25 ed un emozionante terzo parziale che, con i campani pronti a festeggiare, la squadra marchigiana conquista dopo aver annullato tre match point (28-26). Fatica e calo di concentrazione sono però fatali alla Synergie Fermana cui non basta effettuare un paio di cambi. Il tabellone alla fine segna 3-1 (27-25, 25-20, 26-28, 25-17) e lo speaker annuncia il terzo trofeo stagionale per Nola dopo scudetto e supercoppa.

I premi

Miglior Muro: Enrico Rossi (Synergie Fermana)

Miglior Schiacciatore: Fabio Marsiliani (Nola Città dei Gigli)

Miglior libero: Paolo Mangiacapra (Nola Città dei Gigli)

Miglior Battuta: Alessandro Issi (Synergie Fermana)

MVP: Francesco Meo (Nola Città dei Gigli)

I ROSTER

SYNERGIE FERMANA: Giacomo Cappelletti, Cristiano Crocetti, Michele Del Rosso, Lorenzo Giacobbi, Alessandro Issi, Jacopo Manamini Pozzi, Alessandro Postacchini, Federico Ripani, Enrico Rossi, Riccardo Rossi, Riccardo Scendoni, Luca Vallasciani. All. Lorenzo Giacobbi – Riccardo Scendoni.

NOLA CITTÀ DEI GIGLI: Alfredo Diana, Michele Emanuele Di Ielsi, Sergio Ignoto, Luigi Liguori, Paolo Mangiacapra, Fabio Marsiliani, Giuseppe Mautone, Francesco Meo, Victor Palazzolo, Guido Pasciari, Vittorio Pasciari, Giancarlo Quinto, Pasquale Spacagno, Salvatore Striano, Pasquale Vecchione. All. Vittorio Pasciari – Guido Pasciari.

VOLLEY ACADEMY TEODORO CICATELLI OLEVANO: Vincenzo Bufano, Francesco Maria Cerulo, Manuel Cicatelli, Alessandro D’Amico, Michele Fiscina, Carmine Lanaro, Roberto Maglio, Andrea Pinto, Damiano Salicone, Michele Salicone, Cristian Venosa. All. Teodoro Cicatelli.

CEDACRI GIOCOPARMA VCCESENA: Davide Bassoli, Stefano Belfiore, Simone Burzacchi,

Gabriele Camisa, Mattia Canali, Claudio Farcas, Angelo Gelati, Mady Kante, Giuseppe La Montagna, Giovanni Monteverdi, Simone Monteverdi, Gianluca Poma, Giuseppe Siddiolo, Massimo Zileri. All. Vincenzo Gagliardi.