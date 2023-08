Colpo di scena al Fano: mister Scorsini rassegna le dimissioni

FANO - Ne sono successe troppe a Fano, durante l'estate. Neanche una settimana "normale" con i saluti di Mosconi ad aprire le danze e le infinite discussioni sulle questioni societarie con i pensieri del presidente Russo e poi la contestata e chiacchierata cessione del club a Mancini. Giocatori che corrono, voci che si susseguono, tifosi increduli e come in un film senza un attimo di pace il passaggio delle quote che non si concretizza. Ma non è finita perchè a poche ore dal debutto in Coppa Italia previsto per domenica (ore 15) al "Bianchelli" di Senigallia contro la Vigor ecco a sorpresa le dimissioni di mister Scorsini. Granata senza mister, confusione totale e chissà se domani la serie delle acrobazie fanesi sarà ancora più lunga.