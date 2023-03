Vis, arriva la capolista. Ancona e Fermana, obiettivo-riscatto. Recanatese all'assalto dell'Alessandria

ANCONA - Tutte in campo alle 14,30, per le quattro marchigiane del campionato di serie C una domenica con banchi di prova importanti in vista del rush finale dove sia Ancona che Fermana ma anche Recanatese e Vis Pesaro anche se con obiettivi diversi debbono dare importanti risposte.

Punti pesanti quelli in palio al "Tubaldi" con la Recanatese chiamata all'esame Alessandria in una sfida che solo pochi mesi fa sembrava impossibile con i leopardiani in serie D e i piemontesi nel torneo cadetto con la classifica di oggi che dice Recanatese punti 33, sette in meno quelli che ha l'Alessandria.

Chiamata al riscatto invece l'Ancona dopo la pesante sconfitta interna subita nell'ultima giornata contro l'Entella; oggi i biancorossi di Colavitto saranno impegnati a Lucca contro una formazione ostica che ha 40 punti e che in questo momento è all'ultimo posto della clafssifica che fine stagione vale l'accesso ai playoff.

Difficile anche l'impegno della Vis Pesaro di scena al "Benelli" contro una formazione, quella la Reggiana che al primo posto sta marciando a tutta velocità con sei punti di vantaggio sull'Entella. Come dire per l'undici di Brevi un vero e proprio esame per cercare di non rientrare nella sempre pericolosa zona playout.

Come non può "steccare" la Fermana che dopo la rocambolesca sconfitta interna contro il Rimini questo pomerigigo ad Imola è chiamata al riscatto anche se per i padroni di casa questa è classica sfida senza ritorno perchè la classifica dei rossoblù comincia ad essere preoccupante.