Samb-Modena, che sfida. Il Fano cerca il riscatto, la Fermana insegue la conferma

ANCONA - Settima giornata di campionato e altri esami per le marchigiane con la partita più attesa in programma al Riviera delle Palme dove la Samb se la vedrà con il Modena. Impegno casalingo anche per il Fano contro il Mantova e per il Matelica che all'Helvia Recina sfiderà il fanalino di coda Arezzo mentre saranno impegnate in traferta la Fermana (ad Imola) e la Vis Pesaro al "Curi" di Perugia.

IL PROGRAMMA



Ore 15

AJ Fano-Mantova

FeralpiSalò-Ravenna

Gubbio-Legnago Salus

Sambenedettese-Modena

Triestina-Virtus Verona



ore 17,30

Imolese-Fermana

Matelica-Arezzo

Padova-Südtirol

Perugia-Vis Pesaro

La classifica.

Sudtirol 14, Triestina 12, Samb, Padova, Imolese 11, Matelica, Feralpi Salò, Cesena, Carpi, Modena, Perugia 10, Mantova, Legnago Salus 9, Virtus Verona 7, Ravenna 6, Vis Pesaro 5, Fermana 4, Fano 3, Gubbio 2, Arezzo 1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA