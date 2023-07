SENIGALLIA Vigor Senigallia, raggiunto nel primo pomeriggio di ieri l’accordo con Sabah Kerjota, punta 2001, uomo-mercato della Vigor dall’alto della stratosferica quotazione di 300mila euro riservatagli da Transfermarkt, la più alta dell’intera serie D.

Kerjota era stato a lungo in predicato di trasferirsi in un club della Tff 1.lig, la serie B turca, ma già nella mattinata di ieri aveva iniziato a circolare, suscitando i commenti entusiastici dei tifosi rossoblù, la notizia di un sì di Sabah alla Vigor, essendosi vanificata la pista che avrebbe dovuto portarlo in Turchia. Interpellato via wathsapp il golden-boy aveva inizialmente risposto in modo sibillino: «Tra oggi e domani - aveva scritto - esce la notizia. Però non ho ancora niente di chiuso», ma di «quale» notizia si trattasse Sabah non l’aveva precisato. Adesso è tutto chiaro. La notizia era quella di un accordo che stava prendendo corpo e che ora è ufficiale: Sabah Kerjota, punta albanese sempre presente quest’anno in rossoblù (per lui 37 gettoni compresi Coppa e playoff, con 9 reti e 12 assist), resterà vigorino.



Le alternative



Sabah aveva sin qui monopolizzato le voci di mercato: seguito prima da squadre italiane (Feralpi, Entella Chiavari, Sudtirol), poi proiettato verso una A estera alla ricerca di soluzioni compatibili con la posizione di non comunitario che gli precludeva il salto diretto tra i pro, Kerjota era stato attenzionato da una squadra romena, la Politehnica Jasi, neopromossa nella massima serie, e a lungo anche da una formazione di B turca; il trasferimento oltrefrontiera non è stato possibile e Sabah s’è trovato di nuovo proiettato sul mercato italiano, dove sembra che altre proposte da big di serie D (si è parlato di Livorno, L’Aquila, Piacenza, ndr) non gli fossero mancate. Ma ha scelto Senigallia, dove la Vigor l’aspettava a braccia aperte se è vero che la sua offerta il club rossoblù a Sabah l’aveva fatta già prima che, chiusa la stagione, partisse per trascorrere le ferie nella sua Albania. Da allora, l’offerta rossoblù non era cambiata, nonostante l’inserimento di una concorrenza italiana prestigiosa. Ma Kerjota prima di partire aveva assicurato la Vigor che se non fosse approdato in un campionato estero non avrebbe accettato nessun’altra proposta proveniente dalla serie D, se non quella della Vigor. Non c’è che dire, è stato di parola.



Intanto, la Vigor prosegue gli incontri per il rinnovo dei contratti con i titolari della scorsa stagione e domani (lunedì) è in programma quello fra il club e Giovanni Pierpaoli, centrocampista 2000, 17 presenze quest’anno in D: salvo sorprese, Pierpaoli dovrebbe rinnovare, andando ad integrare il lotto dei centrocampisti a disposizione di mister Aldo Clementi.





Restano in sospeso le posizioni di Olivi, difensore 2002, che vorrebbe approdare in una piazza che gli concedesse più spazio, ma che Clementi vuole trattenere per la sua duttilità, e di Andrea Lazzari, centrocampista 84 ex Fiorentina e Atalanta, ancora in attesa di sottoporsi all’intervento chirurgico per eliminare il problema al piede; laddove l’intervento lo restituisse alla condizione ottimale, la Vigor potrebbe accordarsi anche con lui. Tuttora in dubbio invece il rinnovo da parte dell’Ancona del prestito di Alessio Vrioni, punta 2004, ma le possibilità che il puntero rimanga a Senigallia stanno lievitando e molti danno il rinnovo per fatto. Continua altresì a circolare la voce del possibile approdo alla Vigor del centrocampista 2004 dell’Osimana Mateo Scheffer.