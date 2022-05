Tommaso Marini trionfa in Corea nella tappa di Coppa del Mondo

ANCONA Giornata da ricordare per l'anconetano Tommaso Marini, che conferma il suo momento magico e vince per la prima volta in carriera un GP Fie, che rappresenta il terzo podio stagionale dopo il primo posto di Belgrado e il terzo di Plovdiv. L'anconetano, classe 2000 e già riserva aggregata alla squadra azzurra che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo, è stato autore di una prova di forza iniziata nel tabellone dei 64 con il successo 15-6 contro il cipriota Alex Tofalides. Subito dopo due derby: il primo vinto 15-13 su Filippo Macchi, il secondo vinto 15-5 sull'altro marchigiano, l'osimano Francesco Ingargiola. Ai quarti il portacolori delle Fiamme Oro ha battuto 15-11 lo spagnolo Carlos Llavador, mentre in semifinale ha incontrato il francese Maximilien Chastanet in un assalto equilibrato e lo ha superato 15-13. La finale ha visto l'azzurro contro il fiorettista di Hong Kong Chun Yin Ryan Choi, che si era portato a un passo dalla vittoria sul 14-12, ma ha poi dovuto cedere al ritorno di Marini, che mettendo tre stoccate di fila si è aggiudicato il successo della prova.

