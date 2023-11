La scalata del marchigiano Ciarpella: a 29 anni battezza la Serie A di basket da coach sulla panchina di Scafati

MONTEGRANARO Un autentico record. A 29 anni, complice l'assenza - a causa di un malore - del primo allenatore Stefano Sacripanti, il marchigiano di Montegranaro Marco Ciarpella, assistant coach, ha guidato la Givova Scafati da tecnico in Serie A1 nella sfida in trasferta contro Sassari (79-76 tiratissimo).

Il cammino

Ciarpella, che ancora non ha festeggiato i 30 anni, ha conquistato quattro promozioni, dalla D alla B, poi il grande salto a Fabriano in A2. Dall'estate del 2022 è arrivato in Campania, a Scafati, e affianca Sacripanti in questa avventura.