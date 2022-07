Renzi rassicura: «La Samb è sana, non ha problemni e non è in vendita»

SAN BENEDETTO - Il presidente della Samb, Roberto Renzi, ha fatto chiarezza, in una conferenza stampa, sulla situazione del sodalizio rossoblù, in via di allestimento per il prossimo campionato di Serie D: «Non abbiamo intenzione di vendere la Samb, né in partecipazione e né in forma totalitaria».

Renzi: «La Samb non si vende»

Il presidente Renzi ha messo le cose in chiaro: «Non c'è nessuna difficoltà economica tanto che siamo iscritti al campionato di Serie D come tutte le altre squadre. Le polemiche sorte? Sono tutte congetture e chiacchiere. Ho rispettato le scadenze. Limatola? Mai conosciuto. Con Fall? Nessuna diatriba, ma non era nella lista dei riconfermati. A Tomas avevo chiesto che ci saremmo parlati in ritiro, ma non l'ho più sentito e poi ho saputo che aveva firmato per il Lumezzane».

Il presidente della Samb ha parlato in una conferenza stampa tenutasi al Riviera delle Palme e alla quale ha partecipato anche il ds Vittorio Cozzella. Nelle prossime ore la Samb annuncerà alcuni nuovi arrivi, tra cui quello del centrocampista Daniele Proia svincolato dal Trastevere.