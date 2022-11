Rugby Italia-Sudafrica diretta 21-49 a Genova Primo tempo in equilibrio: gran meta di Capuozzo ai campioni del mondo

Rugby Italia - Sudafrica diretta live oggi 19 novembre a Genova, gli azzurri di Michele Lamaro sfidano i campioni del mondo

21-49 (13-18 p.t.)

Marcatori

2' 0-5 m. Arendse

7' 3-5 c.p. Allan

9' 3-8 c.p. Kolbe

11' 10-8 m. Capuozzo tr. Allan

20' 13-8 c.p. Allan

25' 13-11 c.p. Kolbe

29 13-18 m. Mbonambi . tr. Kolbe

Primo tempo

Un primo tempo alla pari con i campioni del mondo, un primo tempo di una durezza terrificante con clangori metallici a ogni impatto e gli azzurri pronti a rispondere colpo su colpo ai campioni del mondo sudafricani costretti anche a inseguire. Gli Springboks giocano con tutti i migliori titolari e si vede: avranno commesso due errori in 40 minuti e hanno sfruttato cinicamente ogni occasione. Il fatto è è che Lamoro e compagni di occasioni gliene hanno date poche.

L'inizio è da incubo: al 2' meta in prima fase dell'ala Arendse per un pasticcio fra i centri che liberano spazio al largo dopo una touche sudafricana. Fa niente: Allan accorcia con un bel penalty nonostante il vento gelido, poi Kolpe riporta a + 5 il Sudafrica che non riesce più a sfondare, atterrato da placcaggi devastanti in avanzamento. All'11' l'azione da campioni del mondo che però sono gli azzurri: i Boks perdono un pallone in touche nei lor22. Bruno la raccoglie al volo e gioca veloce la rimessa, serve Varney che allunga a Lamaro e poi ad Allan che fa volare la palla fra le mani di Capuozzo, sprint che nemmeno Mercurio e meta. E sorpasso.

Le formazioni

Italia: Capuozzo; Bruno, Brex, Morisi, Ioane; Allan, Varney; L. Cannone, Lamaro (cap.), Negri; Ruzza; N. Cannone; Ceccarelli, Nicotera, Fischetti. A disp. Lucchesi, Nemer, Ferrari, Sisi, Zuliani, A. Garbisi, Padovani, Menoncello. All. Crowley

Sudafrica: Leroux ; Kolbe, De Allende, Esterhuizen, Arendse; Willemse, de Klerk ; Wiese, Mostert, Kolisi (cap.); Orie, Moerat; Malherbe, Mbonambi, Nche. A disp. Marx, Kitshoff, Koch, Etzebeth, Smith, Roos, Reinach, Libbok. All. Nienaber

Arbitro: Carley (Inghilterra)

L'attesa

GENOVA Un inspiegabile fenomeno quantistico deve avere capovolto il mondo, almeno quello ovale. In una Genova inondata di sole che sembra Città del Capo c’è una squadra, quella di casa, l’Italia, reduce da due grandi vittorie (Samoa e Australia) che affronta ospiti finora sempre ko nei test match autunnali che ogni anno segnano il confronto tra l’emisfero nord e quello sud. Ecco allora oggi al “Ferraris” sold out (28mila fedeli) un’inedita versione dei campioni del mondo sudafricani che le hanno prese da Irlanda e Francia, in verità prima e seconda nel ranking mentre gli Springboks (piccole antilopi degli altipiani) sono scesi al quarto posto.



RANKING

Gli azzurri il ranking l’hanno scalato mica poco grazie a 5 vittorie nelle ultime 6 partite infiocchettate da mete sopraffine e si sono issati all’11° scalino, ma sulla carta non c’è storia: pur prudenti in maniera lusinghiera, gli allibratori ci danno battuti con uno scarto di almeno 10 punti, uno zuccherino per l’Italia che in 15 partite su 16 contro i Boks ha incassato anche batoste indegne da 101 punti.

Epperò per fortuna non si giocherà sulla carta (ore 14, Tv8 e SkySport) ma sul prato di Marassi sul quale ieri era un piacere vedere il gruppo dei ragazzi in azzurro allenarsi con contagiosa allegria prima dei terrificanti scontri frontali con bulldozer quali Malherbe o Etzebeth, colossi forgiati nell’acciaio come richiede la scuola sudafricana che fa dell’intimidazione fisica la prima strategia. Primo distruggere l’avversario con un pack capace di spostare una montagna, deinde scatenare la cavalleria leggera con frecce quali Kolbe che alle Olimpiadi sfiorerebbe la finale dei 100 metri.



A caricare gli azzurri non è tanto il dolce ricordo del 2016, quando i loro predecessori a Firenze si superarono buttando a gambe all’aria i Boks, exploit restato senza repliche, ma il nuovo corso di un gruppo che di quella squadra di sei anni fa conserva solo Padovani e Allan. Come un mantra il capitano Michele Lamaro ripete che «non c’è stata alcuna svolta epocale, ma solo il risultato di una quotidiana messa a punto di piccoli dettagli grazie al lavoro avviato da un anno dal nuovo ct Crowley e da più strette sinergie con le franchigie di Treviso e di Parma». Anche l’homo novus del rugby azzurro, il fulmineo Ange Capuozzo, doppiette con Scozia e Australia, rifiuta il ruolo di detonatore della riscossa azzurra che ha spinto il ct sudafricano Nienaber a mandare in campo solo i pezzi da 90.

Uno scenario magnifico che proprio non si ricorda, proprio un mondo capovolto.

Insomma difficile che oggi in giro ci sia qualcuno più felice e più orgoglioso dei giocatori italiani: da due settimane sono sulla cresta dell’onda e oggi hanno il privilegio di affrontare la squadra campione del mondo al completo, segno di massimo rispetto che non sempre è stato concesso agli azzurri dai trisecolari padroni del vapore. Oggi i sudafricani, l'hanno detto loro stessi, giocheranno come se non ci fosse un domani e bisogenrà davvero stringere i denti placcaggio dopo placcaggio: non concedere troppi punti al campioni del mondo sarebbe già un gran risultato per un gruppo che ha richiamato l'attenzione del rugby di vertice.



PREMI MONDIALI

Di più: la meta vincente di Padovani al Galles e gli slalom di Ange Capuozzo sono in lizza per i premi annuali di World Rugby, la federazione mondiale. «Gli Springboks sono delle rocce - dice “Mitch” Lamaro - ma non ci tireremo indietro perché vogliamo continuare a migliorare e anche a divertirci. Allo stesso tempo non è che una una, o due o tre partite stiano a insegnare cambiamenti epocali: ultimamente ce la siamo cavata bene, ma siamo sempre gli stessi della vigilia di Galles-Italia. Vero che si siamo avvicinati a un soffio dalla Top 10, ma non credo che la partita contro i Boks servirà davvero per misurare la nostra distanza dal podio del mondo ovale. A ogni modo volete mettere giocare davanti a decine di migliaia di tifosi che al "Ferraris" urlano “Italia, Italia”?».

BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI GABRIELE REMAGGI

Il test match di Genova serve anche a ricordare Gabriele Remaggi, genovese scomparso a 48 anni nel 2015 lasciando la moglie Cristiana e due bimbe. Remaggi era un cronista eclettico (rugby e calcio, soprattutto), un pilone da serie A e un laureato in Letteratura italiana con la prima tesi in Italia sulla storia del linguaggio del rugby, un lavoro all'avanguardia in tempi in cui già la ricerca delle fonti era molto complicata. Competenze che sono alla base anche dell'assai riuscita biografia di Marco Bollesan, il leggendario capitano azzurro, firmata da Remaggi ("Una meta dopo l'altra", 2012).

E poi, fin da ragazzo, Gabriele è stato uno di quei volontari pronto a ogni sacrificio per tenere in piedi una squadra di rugby. In questi giorni in cui Genova è tutta rivolta al test match contro i campioni del mondo, dal Ferraris al Carlini a Recco a Cogoleto emergono testimonianze legate al suo impegno.

Per ricordare la sua passione, un gruppo di giornalisti ha chiesto alla Federazione italiana rugby di istituire una borsa di studio in sua memoria. Proposta accolta tra il 2020 e il 2021 e, ieri, finalmente terminate le difficoltà del periodo pandemico, illustrata alla stampa al Ferraris alla presenza della moglie di Gabriele "Lele", del presidente federale Marzio Innocenti e del presidente del comitato ligure, Enrico Mantovani. Sul sito della Fir verrà pubblicato il bando per la stagione 2022/2023 per premiare chi, fra i tesserati che frequentano la scuola superiore o l'università, unirà il migliori risultati sportivi ai migliori risultati negli studi, L'importo della borsa annuale è di 3mila euro, di cui 2mila stanziati dalla Fir e mille donati dai giornalisti.



Paolo Ricci Bitti