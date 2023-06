Rudi Garcia, Napoli e un figlio (a 59 anni) da Francesca Brienza: l'annuncio del neo allenatore azzurro

Una festa nella festa: doppia gioia per Rudi Garcia: il neo allenatore del Napoli aspetta un figlio da Francesca Brienza, ex volto di Roma Tv e attuale compagna dell'allenatore francese. Secondo Sportmediaset, l'ex conduttrice televisiva ha dato l'annuncio ieri in occasione del suo compleanno festeggiato a Roma. Un momento ricco di gioia vissuto insieme agli affetti più cari.

D'altronde, Rudi Garcia e la Brienza stanno insieme dal 2014, quando il francese allenava la Roma.

Rudi Garcia a Napoli

L'allenatore azzurro sarà presentato lunedì 19 giugno ai nuovi tifosi azzurri. Rudi Garcia si recherà in città per la conferenza stampa di presentazione con la sua nuova squadra, che si terrà alle 17.30 al Salone delle Feste del Museo di Capodimonte.

Poi, l'allenatore potrà iniziare a pianificare la sua vita napoletana da condividere con Francesca e il prossimo nascituro.