Ristopro Fabriano beffata a Cividale: finisce 65-62, sfuma all'ultimo secondo il primo jolly per la A2

CIVIDALE DEL FRIULI Tripla di Battistini a un secondo dal termine e la Ristopro fallisce il primo match-ball per la promozione in A2. Lo sprint vincente è di Cividale, che vince 65-62, e Fabriano si mangia le mani per non aver concretizzato il +5 che c’era sul tabellone a 3 minuti e mezzo dal termine: domenica alle 18 ci sarà gara-4, ancora in Friuli, per chiudere la serie che la vede ora avanti 2-1. La Gesteco, che ha perso solo una volta in casa fra regular season e playoff, si è confermata di altra pasta fra le mura amiche rispetto a quella spaesata vista a Cerreto d’Esi, in particolare sul piano della compattezza difensiva, e la Ristopro ha fluidità solo in avvio, quando viaggia con il pieno di fiducia in attacco. Nella volata finale la Ristopro è avanti 54-59, ma non ha fatto i conti con Chiera, inefficace nelle prime due e fuori partita in gara-3 per 38’: l’argentino segna due triple, nel mezzo ci sono i punti di Cassar e Papa, ed è parità a 40 secondi dal termine. L’attacco di Fabriano fatica ad essere fluido e l’ultimo assalto è della Gesteco: Battistini, 0/8 da tre a Cerreto d’Esi, segna sul gong la terza tripla di serata che condanna Fabriano a tornare in campo domenica per cercare di prendersi l’A2.

