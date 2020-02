Rinviati anche i tre derby: domenica scenderà in campo solo il Matelica in Molise

ANCONA - Saltano anche i tre derby di Serie D, domenica l’unica marchigiana in campo oltre all’Ascoli sarà di fatto il Matelica, di scena in Molise contro il Vastogirardi. Il Dipartimento Interregionale, vista l’ordinanza n. 1 del 25/2/2020 del Presidente della Regione Marche emanata quale misura in materia di contenimento e questioni dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha disposto infatti il rinvio delle partite Jesina-Porto Sant’Elpidio, Sangiustese-Montegiorgio e Tolentino-Recanatese che erano in programma domenica 1 marzo. Il Dipartimento Interregionale si riserva di adottare diversi ed ulteriori eventuali provvedimenti in ottemperanza a nuove ordinanze e decreti che dovessero essere pubblicati successivamente.

Almeno per il momento domenica alle 14.30 si giocheranno regolarmente le altre partite della 26ª giornata del girone F di Serie D: Avezzano-Pineto, Campobasso-Agnonese, Chieti-Real Giulianova, Fiuggi-Cattolica, Notaresco-Vastese e Vastogirardi-Matelica.









