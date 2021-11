Recanatese a Fiuggi per la vetta, la Samb vuole proseguire la rimontona. Il derby è Fano-Tolentino

ANCONA - Un derby e uno scontro diretto per la vetta. Altra domenica di gol per il girone F di Serie D con in campo sei delle sette marchigiane nella 9ª giornata di campionato. La Recanatese viaggia in casa del Fiuggi, una delle due attuali capolista appena due punti più avanti in classifica. Il derby da seguire è Fano-Tolentino, mentre la Samb prova a proseguire la rimonta in classifica nella tana della Vastese. Da piani anche Porto d’Ascoli-Pineto al Riviera delle Palme di San Benedetto, mentre il Montegiorgio cerca la quarta vittoria consecutiva in casa del Vastogirardi. Rinviata a data da destinarsi Castelfidardo-Notaresco per contagi legati al Covid nel gruppo squadra del team abruzzese.

SERIE D girone F 9ª giornata (ore 14.30)

Castelfidardo-Notaresco rinviata

Castelnuovo-Trastevere

Fano-Tolentino

Fiuggi-Recanatese

Matese-Chieti

Nereto-Alto Casertano

Porto d’Ascoli-Pineto

Vastese-Samb

Vastogirardi-Montegiorgio

CLASSIFICA

Trastevere 18

Fiuggi 18

Pineto 16

Recanatese 16

Porto d’Ascoli 14

Castelnuovo 13

Notaresco 13

Castelfidardo 13

Tolentino 12

Matese 12

Montegiorgio 10

Chieti 9

Vastogirardi 9

Vastese 7

Samb 7

Fano 5

Alto Casertano 2

Nereto 2

