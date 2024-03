Recanatese-Ancona, le ultime per la sfida salvezza: le conferenze dei mister e probabili formazioni

RECANATI Non sono più ammessi passi falsi. Il derby casalingo contro l'Ancona rappresenta davvero l'ultima spiaggia per le speranze di salvezza diretta della Recanatese. La Filippi's band ha già sciupato troppe occasione, le ultime due davvero scottanti contro Sestri Levante e Olbia. Le colpe? Da una parte dieci minuti di black out fatali, dall'altra una squadra mai atterrata in Sardegna. Dopo un lungo peregrinare si torna al Tubaldi e chissà l'aria di casa non faccia bene a Sbaffo e compagni.

L’Ancona, invece, arriva al Tubaldi di Recanati con la necessità di fare punti per avvicinarsi alla salvezza ma con diversi dubbi di formazione, anche a causa di alcuni problemi di natura fisica che hanno colpito dei calciatori in settimana. Non ci saranno certamente Saco (oggi il suo Mali U23 ha vinto 1-3 contro i pari età del Giappone e il centrocampista di proprietà del Napoli è entrato nella ripresa) e lo squalificato Cella, ma anche Martina, Pasini e Paolucci non sono al meglio delle condizioni. Insomma, bisognerà stringere i denti per portare a casa la vittoria.

Le conferenze stampa

Così il tecnico Filippi (Recanatese): «Contro l'Ancona sarà un derby sentitissimo e dobbiamo dare una gioia ai tifosi, alla proprietà e soprattutto a noi stessi.

E' la partita giusta al momento giusto. Si carica da sola e deve servire da riscatto immediato alla prestazione di Olbia. Finora sotto la mia gestione la squadra ha mostrato sempre buone bene prestazioni, abbiamo pagato solo qualche calo di concentrazione in alcune gare. Una superficialità che non ci possiamo permettere in questo momento della stagione e soprattutto in partite simili. Contro l'Ancona sarà uno scontro diretto. Loro sono sopra di noi, è l'occasione per accorciare».

Mister Colavitto (Ancona), invece: «La Recanatese viene da due vittorie in casa ed è una squadra di tutto rispetto, ha giocatori di esperienza. Mancano sei partite che sono sei finali, aldilà del derby a questo punto della stagione contano i punti. È una tappa importante per noi per arrivare alla salvezza diretta. Paolucci si è allenato in settimana ma deve ancora utilizzare un tutore per il braccio, non credo di poterlo utilizzare dall’inizio. Martina? Oggi si allenerà, farà la rifinitura e vedremo se utilizzarlo. Ci sono altri giocatori che non stanno benissimo, come Pasini. Speriamo di poterli utilizzare. Domani, però, si deve scendere in campo per i tre punti».

Le probabili formazioni

RECANATESE (3-4-2-1): Meli; Veltri, Ferrante, Peretti; Raimo, Carpani, Raparo, Pelamatti; Sbaffo, Lipari; Melchiorri.

ANCONA (3-5-2): Perucchini; Marenco, Pasini, Mondonico; Clemente, Prezioso, Gatto, Cioffi, Martina; Giampaolo, Spagnoli. All. Colavitto

Arbitro: Lovison di Padova