RECANATI A pochi giorni da un appuntamento delicatissimo contro la Carrarese in programma domenica al Tubaldi alle 16.15, in casa Recanatese è arrivato quello che si può considerare alla stregua di un colpo di mercato. Federico Melchiorri sarà giallorosso fino al 2026. Il Cigno di Treia ha rinnovato con la Recanatese un biennale che lo legherà fino al 30 giugno 2026. Entusiasta l'attaccante marchigiano classe '87 che, in prospettiva, dovrebbe concludere la sua esperienza in giallorosso (e quella calcistica?) quando fra due anni spegnerà 39 candeline. «Sono estremamente contento di accogliere questa proposta fatta dalla società. Ho accettato senza pensarci su due volte» - ha detto Melchiorri al momento del rinnovo alla presenza di patron Adolfo Guzzini. La Recanatese guarda con molta fiducia al futuro. Un rinnovo che dovrebbe andare di pari con la salvezza della squadra e quindi la permanenza in Serie C. Certezze che al momento non ci sono dando uno sguardo alla classifica che vede i leopardiani al quartultimo posto (in questo momento farebbe i playout contro la Vis Pesaro) e a un passo dal sedicesimo che in questo momento garantirebbe la permanenza. Vibrazioni positive da una parte e dall'altra quindi: «Anche io sto pensando al futuro - ha proseguito Federico Melchiorri al momento del rinnovo -. Stiamo ragionando di salvarci il prima possibile per poi continuare questo cammino insieme. E' un rapporto di collaborazione che ovviamente ha bisogno di questa Serie C. A Recanati mi sto trovando bene, ho conosciuto una vera e propria famiglia. Non ho avuto dubbi sul rimanere».



La gioia del presidente

Un bel segnale da parte della società e a ribadirlo è lo stesso Adolfo Guzzini: «Siamo felici di rinnovare con un giocatore forte e di esperienza - ha detto il presidente giallorosso - ma soprattutto di proseguire la collaborazione con una persona seria e con grandi valori. La società è concentrata su questo finale di stagione e vuole ottenere assolutamente la salvezza. Allo stesso tempo pensiamo anche alla programmazione del futuro». Una Recanatese tutt'altro che superstiziosa. Una programmazione che parte da lontano per dare un segnale importante in vista dell'intenso rush finale che porterà Melchiorri e compagni a giocarsi le chance di salvezza diretta contro formazioni d'alta quota che rispondono al nome di Carrarese, Cesena e Gubbio per poi finire con l'Entella a Chiavari.

Il film in giallorosso

La stagione fin qui di Federico Melchiorri è stato un viaggio sulle montagne russe. Il suo arrivo aveva fatto sognare il popolo giallorosso. Due reti subito contro Lucchese e Pontedera per lasciare il primo segno. La sesta giornata per vederlo per la prima volta accanto a Sbaffo in attacco. Fino a questo momento sono 7 i gol messi a segno dal Cigno di Treia in maglia leopardiana in 31 presenze. Tante partite di lotta lì davanti, sudore al servizio dei propri compagni passando per il fatale rigore contro il Sestri Levante sbagliato al fotofinish e una contestazione sterile da parte di una frangia dei tifosi morta sul nascere. Altri errori in cui si è preso la squadra sulle spalle nel momento di crisi (Torres) o errori sottoporta che da Melchiorri uno non si aspetta (vedi Sestri Levante). Il finale di stagione è ancora tutto da scrivere e questa firma potrebbe dare nuova verve a Federico Melchiorri stesso e a tutto il gruppo squadra.