Prove di ripartenza nel girone F con i recuperi Aprilia-Vastese e Recanatese-Rieti

RECANATI - Sono due i recuperi del girone F di Serie D previsti domenica 29 alle 14.30: oltre a Recanatese-Rieti, valevole per la sesta giornata, si gioca anche Aprilia-Vastese, recupero della quinta giornata. È stata ancora rinviata Cynthialbalonga-Campobasso a causa dei contagi emersi nel club laziale. Questa è l’ultima domenica interamente dedicata ai recuperi prima della regolare ripartenza del campionato, prevista per domenica 6 dicembre, con le partite della settima giornata e un nuovo protocollo.



La Recanatese torna così di scena al Nicola Tubaldi: porte chiuse e diretta streeming sul profilo fbc della Recanatese per consentire ai tifosi di seguire il match. Leopardiani che non dovrebbero disporre di Scognamiglio e Raparo per problemi fisici: pronti a sostituirli Brunelli e Greco. In attacco torna Manuel Pera, affiancato da Liguori con Piccioni che partirà inizialmente dalla panchina. Laziali galvanizzati dalla risoluzione dei problemi societari con il cambio di proprietà e dall’arrivo di tre nuovi giocatori, pronti a debuttare. Si tratta di Marchi, Brumat e De Vitis, nomi di categoria.

