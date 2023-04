PESARO - All’ombra della Palla di Pomodoro inizia ufficialmente l’era Simone Banchieri. Il 48enne tecnico torinese, chiamato dalla dirigenza biancorossa per provare a salvare il salvabile, stasera esordirà sulla panchina della Vis, nella delicatissima sfida all’Imolese che andrà in scena allo stadio Benelli con fischio d’inizio 20.30.

Scontro diretto



Uno scontro diretto in piena regola, dal momento che rossiniani e romagnoli sono divisi da un punto, 33 a 32. Difficile per entrambe riavvicinare la salvezza diretta, rappresentata dai 38 di Olbia e Torres, la priorità è quella di scacciare definitivamente l’incubo ultimo posto, rappresentato dall’Aquila Montevarchi (27) che ha appena esonerato Banchini. Cambio d’allenatore come quello materializzatosi in riva all’Adriatico, con la Vis che ha deciso di affidarsi all’ex Pro Sesto e Novara Banchieri che qualche settimana fa pareva destinato all’Alessandria, un’altra pericolante del girone B di Serie C che oggi consuma il terz’ultimo atto di stagione regolare.



Cambiare o no?



I primi giorni del terzo mister stagionale vissino sono stati scanditi da allenamenti a mille all’ora. O almeno questo è ciò che si dice, perdurando un silenzio stampa collettivo indetto qualche settimana fa. Allenamenti blindati, cioè a porte chiuse, che fanno solo ipotizzare come scenderanno in campo i pesaresi stasera. Se potrebbero recuperare Tonucci e Bakayoko, difensori centrali teoricamente titolari che nelle ultime due partite erano rimasti fuori per infortunio, mancherà Rossoni per squalifica. Qualche problemino per Aucelli, rimediato nell’inguardabile trasferta di Gubbio di sabato, che però non dovrebbe metterne a rischio l’impiego stasera. Da capire le condizioni di Manuel Di Paola, fiore all’occhiello della campagna estiva che però in quest’anno calcistico è stato spesso e volentieri fuori dai giochi per infortunio. Nomi che potrebbero tutti far parte di un undici titolare che non è dato sapere con che sistema si disporrà in campo. Spulciano Transfermarkt, l’aggiornatissimo sito di statistiche pallonare, il modulo più utilizzato in carriera da Banchieri è il 4-3-3, ma ciò significherebbe cambiare tutto rispetto a Brevi e al 3-5-2 utilizzato praticamente sempre dal tecnico milanese.



Info pre match



Vis Pesaro-Imolese, terz’ultimo appuntamento di «regular season», penultimo tra le mura ultimamente molto poco amiche dello stadio Benelli, dalle 20.30 sarà arbitrata da Roberto Lovison di Padova, assistito da Michele Piatti di Como e Luca Chiavaroli di Pescara, mentre il quarto ufficiale sarà Pierfrancesco Saugo di Bassano del Grappa. Lovison che ha diretto la Vis nella presente stagione, nel 2-2 di Alessandria del 26 febbraio scorso, ma anche nell’1-1 di Viterbo all’inizio del torneo precedente. Un pareggio e una sconfitta invece nei due precedenti del fischietto patavino con l’Imolese, datati 2021-2022 (0-0 a Cesena) e 2020-2021 (0-2 a Fermo). All’andata tra pesaresi e imolesi finì 0-0. Fu una partita particolare, che vide sulla panchina biancorossa Francesco Renzoni nella transizione tra Sassarini e Brevi, entrambi esonerati dopo una sconfitta rovinosa con il Gubbio.