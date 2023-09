Andrea Cinciarini, la scelta che sorprende tutti: a 37 anni ecco la firma con Saragozza

PESARO - Avrà anche 37 anni ma il fatto che nessun clubn in Italia si sia fatto avanti di dubbi ne lascia aperti un'infinità. E così dopo tanto attenderre Andrea Cinciarini la sua scelta l'ha fatta ed è pronto per sbarcare in Spagna in uno dei campionati più interessanti d’Europa.

Il play pesarese, che ha rescisso l’anno di contratto che aveva ancora con Reggio Emilia dopo essere stato messo ai margini ha preso una decisione che ha lasciato in tanti a bocca aperta scegliendo Saragozza, squadra con cui parteciperà anche ai preliminari della Fiba Europe Cup.

Andrea che detiene il record di tutti i tempi di assist in serie A aveva ricevuto una offerta molto consistente proveniente dalla serie A2, che però non lo aveva convinto ed ha aspettato alla finestra che arrivasse l’occasione giusta. Un’esperienza all’estero a fine carriera ci sta, soprattutto in una bella lega come quella iberica.