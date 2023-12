ANCONA L’incertezza sulle condizioni fisiche di Filippo Perucchini tiene in ansia l’Ancona. Il portiere bergamasco rappresenta un indiscutibile punto di forza dell’undici biancorosso. La sua presenza oltre ad assicurare una sicurezza fra i pali rappresenta un punto di riferimento per l’intero gruppo e per il reparto difensivo in particolare.



L’incognita



Durante il match di sabato scorso contro il Pontedera il portiere ha avvertito un riacutizzarsi di un fastidio muscolare agli adduttori. In realtà si tratta di un vecchio acciacco che aveva già condizionato Perucchini ad inizio campionato. Dopo essere sceso in campo regolarmente nelle prime due giornate contro Entella e Gubbio, l’estremo dorico era stato costretto a saltare tre partite consecutive. Contro il Pineto, a Cesena e con la Juventus Next Gen è toccato a Leonardo Vitali l’onere e l’onore di difendere la porta dell’Ancona. Addirittura Vitali era stato costretto a sostituire il titolare nonostante fosse alle prese con una lesione ad una mano. Non proprio un particolare secondario per chi ricopre quel ruolo. Perucchini, non senza una qualche trepidazione, era tornato in campo il 1 ottobre contribuendo all’unico successo in trasferta ottenuto sinora dall’Ancona in quel di Olbia.



I precedenti



Anche nella passata stagione Filippo Perucchini era dovuto restare fuori squadra a lungo ma a causa di un problema completamente differente. Egli si infortunò il 24 settembre 2022 nel vittorioso derby di Pesaro quando in uno scontro di gioco riportò un’infrazione alla spalla che lo costrinse a rimanere fuori oltre un mese. Allora saltò cinque partite di campionato più quella di Coppa Italia con il Rimini, prima di potersi infilare di nuovi i guanti e tornare fra i pali a fine ottobre nella gara interna vinta contro la Lucchese. Episodi diversi, ma la sfortuna si è accanita di nuovo su Perucchini. All’origine dell’attuale problematica muscolare sembra esserci un altro infortunio, un trauma all’anca che il portiere aveva subito questa estate durante il ritiro a Cingoli. Insomma, non è proprio un periodo fortunato per il numero 32 biancorosso costretto a convivere con delle noie muscolari non gravi ma che ne inficiano la completa efficienza atletica.



Le prospettive



Dopo essere rimasto a riposo nella prima seduta settimanale, ieri Perucchini è tornato ad allenarsi svolgendo una parte della seduta in gruppo per poi lasciare prima il campo andando a lavorare in palestra al Del Conero. Il fatto che sia tornato in campo sembra schiudere prospettive incoraggianti in vista della gara di domenica prossima a Vercelli con il Sestri Levante. Oggi ne sapremo di più sul suo impiego. Ad aggiungere suspence non richiesta alla situazione complessiva dei portieri si è aggiunto un nuovo guaio capitato nella seduta di ieri proprio a Leonardo Vitali. Nel corso delle esercitazioni di tiro Vitali ha mal poggiato un piede a terra, complice forse anche il terreno sintetico del Paolinelli, riportando una distorsione alla caviglia sinistra. E’ stato costretto ad uscire anzitempo dal campo, la parte dolorante è stata immediatamente trattata con il ghiaccio. Per il resto da segnalare l’assenza di Peli a causa di un attacco febbrile mentre dopo il differenziato di martedì Barnabà è tornato ad allenarsi a pieno ritmo. Oggi la squadra si allena di nuovo al Paolinelli con inizio alle 13,30.