Neymar, nuovo tradimento: la compagna Bruna Biancardi lo lascia due mesi dopo la nascita della figlia

Dopo il grave infortunio rimediato in Nazionale, Neymar deve fare i conti anche con diversi problemi familiari. Secondo indiscrezioni che arrivano dal Brasile infatti, l'attaccante dell'Al Hilal avrebbe nuovamente tradito la compagna Bruna Biancardi, che ora sarebbe pronta a lasciarlo. I fatti risalirebbero alle scorse settimane, quando Neymar avrebbe organizzato una festa nella sua villa di Mangaratiba, vicino a Rio de Janeiro. Qui avrebbe conosciuto una ragazza e consumato il tradimento.

Bruna, dopo aver avuto una figlia dal brasiliano un mese fa, ha deciso, per il momento, di chiudere la storia con Neymar proprio a causa dei continui tradimenti dell'ex Psg. A parte la gioia per la nascita della piccola Mavie, nata prematura di due mesi, la relazione tra i due è stata fin da subito difficoltosa, tanto che la donna ha richiesto un accordo firmato con una clausola da attivare proprio in caso di tradimento.

Il precedente

Il giocatore aveva già violato i patti tradendo la compagna durante la vigilia di San Valentino a San Paolo con l'influencer Fernanda Campo.

Poi arrivarone le scuse pubbliche del brasiliano: «Bru, ti ho già chiesto perdono per i miei errori, per la sovraesposizione, ma mi sento in dovere di ribadirlo pubblicamente. Se una questione privata diventa pubblica, la richiesta di perdono deve essere pubblica. Non riesco a immaginarmi senza di te. Non so se funzioneremo, ma oggi ho la certezza che voglio provarci. Il nostro scopo prevarrà, il nostro amore per il nostro bambino vincerà, il nostro amore l’uno per l’altro ci renderà più forti. Sempre Noi, ti amo».