NBA playoff, le partite del weekend: orari e dove vederle in tv e streaming

Prosegue lo spettacolo dei playoff NBA con tanti verdetti che sono già arrivati dal primo turno e altri che potrebbero arrivare nella notte. Sarà un weekend ricco di grandi sfide, sia per le conclusioni delle serie del 1° turno ma anche per l'inizio del secondo turno tra i campioni in carica, i Denver Nuggets e la rivelazione Minnesota. Intanto Doncic e Irving proveranno a chiudere la serie contro i Clippers che sperano di resistere per arrivare a Gara 7 e magari recuperare Kawhi Leonard. Di seguito tutto il programma del weekend.

Magic-Cavaliers

Una serie estremamente equilibrata quella tra Orlando e Cleveland, con la franchigia di Donovan Mitchel avanti 3-2 nella serie. Nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 maggio andrà in scena gara 6 all'una di notte. La partita si svolgerà al Kia Center di Orlando e potrebbe permettere ai Magic di riaprire la serie e portarla a gara 7. In quel caso la sfida decisiva di disputerebbe domenica 5 maggio alle ore 19 al Rocket Mortgage FieldHouse. Qualora, invece, nella notte dovessero avere la meglio i Cavaliers, la serie si concluderebbe e la franchigia dell'Ohio approderebbe al secondo turno playoff.

Mavericks-Clippers

Nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 maggio andrà in scena anche un'altra partita spettacolare, quella tra Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers, in programma alle 3:30 di notte (ora italiana). La franchigia di Doncic e Irving conduce 3-2 la serie e nella notte avrà il match point per chiudere i giochi. Potrà farlo all'American Airlines Center di Dallas, sfruttando il fattore campo. Qualora, invece, dovessero vincere i Clippers di Paul George e James Harden, la serie si deciderebbe in gara 7 che andrebbe in scena nella notte tra domenica e lunedì alle 2 di notte.

Nuggets-Timberwolves

Intanto Denver e Minnesota si preparano all'inizio delle semifinali di Conference. Durante la regular season a ovest sono arrivati rispettivamente secondi e terzi e adesso saranno uno contro l'altro. La franchiga di Jokic campione in carica ha spazzato via i Lakers di LeBron James. Minnesota, invece, ha travolto i Suns di Durant, trascinata da Edwards e Karl-Anthony Towns. Gara 1 tra Nuggets e Timberwolves andrà in scena nella notte di domenica 5 maggio all'una di notte (ora italiana).

La partita si svolgerà alla Ball Arena di Denver (Colorado).

Dove vedere le partite dei playoff NBA

Magic-Cavaliers Gara 6: diretta disponibile solo attraverso il servizio NBA League Pass.

Mavericks-Clippers Gara 6: diretta su Sky Sport NBA (canale 209) e in streaming su NOW e sull'app Sky Go nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 maggio alle 3.30 con il commento originale. Repliche nella giornata di sabato 4 maggio su Sky Sport NBA con il commento in italiano.

Denver-Minnesota Gara 1: diretta su Sky Sport NBA (canale 209) e in streaming su NOW e sull'app Sky Go nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 maggio alle 1:00 con il commento originale. Repliche nella giornata di lunedì 6 maggio su Sky Sport NBA con il commento in italiano.

I match, inoltre, sono disponibili in streaming attraverso il servizio NBA League Pass.