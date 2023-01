Nations League, sorteggio Final Four: Spagna-Italia e Croazia-Olanda le semifinali

È la Spagna la rivale contro cui giocherà l'Italia di Roberto Mancini nella prima partita, la semifinale, della Final Four di Nations League che si disputerà a giugno in Olanda. Lo ha stabilito il sorteggio svoltosi oggi nella sede dell'Uefa. Nell'altra semifinale i padroni di casa olandesi se la veranno con la Croazia,

Il programma

Spagna-Italia si gioherà giovedì 15 giugno alle ore 20.45 in Olanda, ad Enschede. L'altra semifinale. Croazia-Olanda andrà in scena il giorno prima a Rotterdam. Lo stadio "De Kuip" di Rotterdam sarà anche il teatro della finale, in programma domenica 18 giugno ore 20.45.

.