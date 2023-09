MotoGP Misano, le pagelle: Martin dominante, Bagnaia stoico. Pedrosa ringiovanito

È Jorge Martin ad aggiudicarsi il GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP. A Misano , sul circuito dedicato a Marco Simoncelli, lo spagnolo ha preceduto Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia, per un podio tutto Ducati. Grande Dani Pedrosa, wild card e quarto. Quinto Maverick Vinales con l'Aprilia, settimo Marc Marquez.

Le pagelle

MARTIN - voto 9: a Misano doveva dare un bel colpo per riaprire il Mondiale e stavolta lo spagnolo sfrutta l'occasione con un weekend da vero padrone. Anche nella gara lunga si mette davanti e sfianca i suoi avversari con un ritmo infernale, soprattutto nel finale. DOMINANTE

BAGNAIA - voto 8,5: partenza a razzo per mettersi dietro a Martin, poi per oltre metà gara tiene un ritmo forsennato e dopo deve lottare non solo per il podio ma soprattutto con i dolori dovuti ai postumi della caduta di Barcellona. Il campione del mondo ce la fa, ottenendo il massimo in queste condizioni. Che dire...STOICO

BEZZECCHI - voto 8: nonostante anche lui debba lottare col dolore al braccio, lotta davvero con grande vigore, tenendo il ritmo dei migliori e chiudendo con il massimo che poteva ottenere. Una bella risposta dopo il deludente GP di Barcellona. Ci voleva proprio. CATTIVO

PEDROSA - voto 8: sfrutta la wild card per KTM per sviluppare la moto, ma lui come sempre si fa trovare pronto e soprattutto ad alti livelli. Come il vino, sembra ancora meglio che è più "invecchiato". Bello rivederlo lì davanti, come ai tempi dei "fantastici 4". RINGIOVANITO

M.MARQUEZ - voto 7: le voci di un addio a Honda si fanno sempre più forte, così come quelle di un futuro su Ducati, nel team Gresini. Azzecca però la gara più positiva degli ultimi tempi, rischiando con una gomma morbida rispetto alla media degli altri. Domani il test decisivo con una Honda che si preannuncia rivoluzionaria. Sarà il tanto atteso momento della svolta? Cambierà idea sul team giapponese? Vedremo, intanto però per una volta torna a buoni livelli. DUBBIOSO

VINALES - voto 6: lui, come tutta l'Aprilia, si aspettavano un weekend diverso dopo aver dominato a Barcellona. Ha faticato più del previsto lo spagnolo, che comunque ha poi salvato tutto con una gara molto costante e che lo ha portato comunque in top-5. CONCRETO

MARINI - voto 5: la sprint aveva fatto sperare bene, invece nella gara lunga Luca non riesce mai a trovare il feeling giusto e rimane in mezzo al gruppo, a lottare e sgomitare per un posto al Sole. Si aspettava di sicuro un Gp di casa diverso, perché il potenziale c'è. FRENATO

BINDER - voto 4: parte bene il sudafricano, sembra pronto per una seconda parte di gara in grande rimonta invece si divora tutto andando a terra. Poteva essere davvero una grande opportunità, la sorpresa di Misano. SPRECONE