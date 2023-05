Montegiorgio-Vigor Senigallia, domenica 7 maggio si gioca al Tamburrini ma a tribune invertite: «Questione di sicurezza»

MONTEGIORGIO - «Vista la straordinaria affluenza del pubblico ospite per la gara Montegiorgio-Senigallia, ultima giornata del campionato di Serie D girone F, in programma domenica 7 maggio ore 15, dopo il sopralluogo delle forze dell’ordine avvenuto questo pomeriggio, è stata concessa autorizzazione a disputare la gara allo Stadio Tamburrini di Montegiorgio con inversione delle due Tribune».

Questo il comunicato diramato nelle scorse ore per l'incontro di serie D Montegiorgio-Senigallia. Niente campo neutro, dunque. Per gli ospiti sono stati messi a disposizione i 600 biglietti della capienza della Tribuna Locali. I tagliandi per gli ospiti saranno disponibili esclusivamente in prevendita a Senigallia al costo unico di 10 euro acquistabili entro le ore 11:00 di domenica mattina.

I biglietti per i locali che per questa gara occuperanno la Tribuna Ospiti saranno acquistabili solo in prevendita presso l’attività Elettroshop di Montegiorgio sempre al costo unico di 10 euro.

Restano validi gli abbonamenti.