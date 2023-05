SENIGALLIA L’ultima giornata di campionato che vede la Vigor, che insegue la leader Pineto a due soli punti di distanza, in trasferta sul campo del Montegiorgio domenica alle 15, potrebbe non giocarsi allo stadio Tamburrini di via Pianarelle ma su un neutro non ancora scelto. Da Senigallia si prevede un forte afflusso e giocare sull’impianto montegiorgese, 600 posti, potrebbe comportare problemi di sicurezza. Al vaglio ipotesi alternative - ieri si parlava di Fermo, Macerata, Porto San Giorgio - ma sembra che su alcune candidature ci siano problemi e potrebbe anche uscire una ipotesi alternativa. Stamani dovrebbe arrivare la decisione.

La Vigor intanto ha ripreso il lavoro in vista del suo giorno più lungo: vincere col Montegiorgio, che ha una pur esile speranza di salvezza potendo, da quota 28, agganciare a 31 Termoli o Notaresco, non sarà semplice. Ma vincendo la Vigor potrebbe approdare allo spareggio nel caso il Pineto impattasse con la Vastese, o addirittura agguantare la C se la Vastese a Pineto facesse il colpo. Tutto è incerto e difficile, ma non impossibile e il mondo rossoblù ci crede al punto che ieri è successa una cosa inattesa: Matteo Perri aveva già preannunciato la conclusione della sua stagione per un intervento già deciso al menisco, ma la Vigor ha chiesto al ragazzo, che sta stringendo i denti da parecchie settimane, di soffrire ancora un po’ restando disponibile perché con una posta in palio come quella che i rossoblù si stanno giocando c’è bisogno di tutti. Morale della favola, intervento rinviato, la punta classe 97 continuerà a soffrire e sudare per la squadra e per un sogno. Quanto agli altri atleti in odor di infermeria, resta indisponibile Pierpaoli per lo stiramento, e resta incerta la situazione di D’Errico che comunque sta meglio. Ieri lavoro differenziato per Bartolini e forfait di Denis Pesaresi per una indisposizione, ma sia Bartolini che Denis dovrebbero tornare abili.



Vigor internazionale



E intanto si delinea una stagione di vertice non solo per la prima squadra in lotta per la C, perché dopo la vittoria degli juniores nazionali di Giacomo Brunetti trionfano nel campionato di competenza anche gli allievi di mister Sbarbati. La Vigor infiamma i tifosi a ogni latitudine, domenica scorsa è appositamente rientrato in città per tifare rossoblù, da Manchester dove lavora, il senigalliese Riccardo Diamantini. E tifa Vigor da Monaco di Baviera il tedesco Gehrard Mittag che ha postato sul sito dei Ragazzi della Nord (traduzione italiana): «State facendo una grande stagione. Magari la capoclassifica inciampa ancora. Terrò le dita incrociate». Altrettanto fa dalla Spagna, via social, il senigalliese Daniele Silvi. Nel frattempo i Ragazzi della Nord raccolgono adesioni per la trasferta il presidente Camillo Ruvio precisa: «Non escludo che di pulmann possano volercene anche tre o quattro...».