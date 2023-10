Ippodromo San Paolo, venerdì le corse al trotto. Ecco i pronostici. Intanto il XXXV Palio dei Comuni scalda le Marche

MONTEGIORGIO Venerdì 20 ottobre, appuntamento con le corse al trotto dell’ippodromo San Paolo di Montegiorgio, mentre sta salendo, tra i comitati e i rispettivi Comuni, la febbre per la XXXV° edizione del Palio dei Comuni (domenica 12 novembre). Venerdì a partire dalle ore 14:30 si susseguiranno sette corse. Già alcuni comuni hanno scelto il loro cavallo portacolori.

Il convegno si apre con il Premio Aveglinese. Una prova per cavalli di 5 e 6 anni con in sulky gli allievi. Proviamo ad indicare come favorita la veloce Caracas Spav nei confronti del potente Camelot Col e del ritrovato Bacco Degli Dei. Corinne Zs ha buone chances. Cres Mail e Carmen Rek possono inserirsi. Pronostico:1-3-4.

La seconda corsa

La seconda corsa, Premio Quarter Horse, porta in pista puledri di 2 anni. Fatima Trebì è reduce da tre secondi posti in altrettante uscite in carriera, potrebbe essere questa la volta buona, è la nostra favorita nei confronti di Fahrenheit Grif, bene al debutto e di Falco Indal. Faustino Indal al debutto ha sbagliato in partenza, a percorso netto ha buone chances. Pronostico:1-5-2.

Le altre corse

La terza corsa, il Premio Appalosa, è per cavalli di 3 anni. Ercules Bar è un soggetto di qualità e lo indichiamo favorito nei confronti del potente Exelon Indal e della regolare Estalba Pax. Eldorado Op ha preso a sbagliare ma a percorso netto avrebbe discrete chances. Easy Magic Bks può inserirsi. Pronostico:9-6-4.

La quarta corsa,il premio Paint, è rivolto a cavalli anziani di categoria E/F/G. Proviamo ad indicare come favorita la regolare Azzolina Rek nei confronti di Bianco Ciprianj, dotato di un buon motore e del veloce Vittoriano Ans.

Twitter Di Casei e Cleopatra Mark possono inserirsi. Pronostico:1-4-6.

Il Premio Trottatore, quinta corsa della giornata, è per cavalli di 4 anni. Dalì Del Ronco visto anche il nastro di vantaggio nei confronti degli avversari, è da considerare lo scontato favorito della corsa nei confronti della veloce Divina Indal e del potente Ducky Baba. Dettofatto Laumar a percorso netto avrebbe prima chance. Donner Lunare per una piazza. Pronostico:1-5-4.

Con la sesta corsa, il Premio Lipizzano, ritroviamo i cavalli di 3 anni. Exclusive Wise L all’ultima ha avuto percorso impossibile ma si è comportato comunque molto bene, nel contesto se riuscisse a sfilare avrebbe primissima chance, è il nostro favorito nei confronti della regolare Era Di Luce Lux e della veloce Eden Alter. Elena Col ed Evelrose Erre possono inserirsi. Pronostico:5-8-4.

Il premio Bastiani

Il centrale, Premio Bastiani Giulio, è per cavalli anziani di categoria C D. Balboa Lux è una cavalla di qualità e nonostante la seconda fila la indichiamo favorita nei confronti della potente Altaseta del Pino e della volante Carezza Bella. Apocalypse Erre è un altro con prima chance. Cobalto di No e Carolyn Francis sono bene in corsa. Pronostico:8-9-3.

La giornata si chiude con il Premio Arabo, Corsa per cavalli di 4 anni. Proviamo ad indicare come favorita la veloce Divine Muttley nei confronti della velenosa rientrante Dance With Me e di Dolce Vita Col. Jilly Pearl a percorso netto può fare bene. Dogma e Datti Da Fare possono inserirsi. Pronostico:4-5-11.