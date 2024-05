Non prestano soccorso dopo gli incidenti: denunciato un ragazzo di 23 anni e un'anziana

MONTEGIORGIO - Nei giorni scorsi, i carabinieri, in linea con il loro costante impegno per garantire la sicurezza stradale, hanno concluso con successo le indagini e deferito in stato di libertà due persone per il reato di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale con feriti.

In particolare a Montegiorgio, i Carabinieri della Stazione di Amandola, insieme a quelli della Stazione di Falerone e del nucleo operativo e radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà un'anziana di Montappone per il reato di omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale con feriti.

L'immediata attività investigativa, basata sulla visione di immagini di videosorveglianza e sull'ascolto di testimoni, ha permesso di chiarire che la donna, mentre guidava lungo la SS 210 a Montegiorgio, ha investito un ventenne gambiano seduto su un muretto vicino a una fermata dei mezzi pubblici.

Dopo l'incidente, la donna ha proseguito la marcia fermandosi solo a Falerone dopo aver urtato una ringhiera sulla carreggiata.

Il giovane gambiano è stato soccorso dal 118 e trasportato in condizioni gravi all'ospedale Torrette di Ancona.

La donna, trovata in stato confusionale a bordo dell'auto, è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale di Fermo. La sua auto è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale a un deposito autorizzato.

Ad Amandola invece i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo di 23 anni di Amandola per omissione di soccorso a seguito di un incidente stradale con feriti.

L'attività investigativa ha permesso di scoprire che il giovane, mentre guidava sulla S.P. 239 ad Amandola, ha urtato un ciclomotore Ape Piaggio appartenente a un anziano pensionato residente nella zona, allontanandosi subito dopo l'incidente. L'anziano è stato soccorso dal 118 e ha riportato lesioni guaribili in dieci giorni.

Le indagini su entrambi gli incidenti sono ancora in corso e le autorità stanno cercando di ricostruire con precisione le dinamiche degli episodi al fine di accertare tutte le responsabilità.