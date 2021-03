Milan-Manchester United 0-0, la diretta: Bruno Fernandes calcia alto

Non è la semifinale di Champions del 2007, ma per Milan e United c'è una partita che conta tantissimo. A San Siro si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Europa League: all'andata a Old Trafford è finita 1-1 con i gol di Diallo e di Kjaer. Pioli deve fare ancora i conti con i tanti assenti: Ibrahimovic è recuperato ma ha pochi minuti nelle gambe e parte dalla panchina. Fischio d'inizio alle 21.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Meitè, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Castillejo. All. Pioli

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Rashford. All. Solskjaer

21:15

