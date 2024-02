Milan-Atalanta 1-1, le pagelle: Theo corsa e qualità, Pulisic superficiale, Giroud non si vede, Leao vale il prezzo del biglietto

Il Milan è stato bloccato dall'Atalanta a San Siro sull'1-1. Apre la gara con un gran gol di Leao, poi Koopmeiners pareggia su calcio di rigore. Terzo risultato senza successi tra campionato e coppe per Pioli, Dea imbattuta nel 2024

LE PAGELLE DEL MILAN

MAIGNAN 6 Zero parate, solo un rigore che non prende.

FLORENZI 6,5 Basta fare la comparsa, basta essere il jolly. Per Alessandro una serata da protagonista sulla fascia di destra. Almeno fino a quando non entra Lookman (57' Calabria 6: tira su Carnesecchi. Non benissimo. Giustificazione: era appena entrato).

THIAW 6 Finché l’attaccante è De Ketelaere tutto è facile. Ma anche con Scamacca la vita da difensore non è poi così male.

GABBIA 6 Copia e incolla da Malick. Gasperini non dà grandi punti di riferimento e così difendersi è decisamente meglio. La musica non cambia con l’ingresso di Scamacca.

THEO HERNANDEZ 6,5 Capitano sempre ad altissima velocità. Non si ferma mai, corre dall’inizio alla fine con la stessa intensità. E dietro non sbaglia niente.

ADLI 7 Una serata da premio Oscar.

Grande visione, grandissimo sacrificio anche quando c’è da salvare Maignan.

BENNACER 6,5 Più offensivo, più libero di muoversi in campo senza l’ingrato compito di essere il direttore d’orchestra (79' Musah 6: entra metterci muscoli e tanta corsa)

LOFTUS-CHEEK 5 Non usa la sua potenza come dovrebbe. E sbaglia un goal facile, facile. Pallone consegnato sul piattone destro da Leao

PULISIC 5 Superficiale con Charles De Ketelaere, impreciso a tu per tu con Carnesecchi (88' Okafor ng)

GIROUD 5 Si vede solo dietro, quando commette un mezzo fallo da rigore che il Var conferma al signor Daniele Orsato di Schio.

RAFAEL LEAO 8 Segna un gol che vale il prezzo del biglietto. Una vera e propria prodezza. Fa una partita a cento all’ora dall’inizio alla fine. Se giocasse sempre così sarebbe al Real Madrid al posto di Mbappè.

PIOLI 6 Il suo Milan gioca meglio dell'Atalanta di Gasperini ma non basta avere le occasioni se poi non si butta dentro la palla. Due punti persi per la corsa al secondo posto. Un punto buono per tenersi stretto però il terzo. A proposito Charles De Ketelaere soffre proprio l'aria di San Siro.