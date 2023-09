Roberto Mancini, il giallo del like su Instagram (poi rimosso) alla prima formazione di Spalletti

Il like c'è o non c'è? Nel prepartita di Macedonia del Nord-Italia, gara valevole per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania, Roberto Mancini ha messo "mi piace" al post dell'account ufficiale della Nazionale che annunciava la prima formazione del nuovo ct Luciano Spalletti.

Per come si sono lasciati Mancini e la Federazione, quel cuore su Instagram ha fatto rumore, e lo ha fatto ancora di più dopo un'analisi più attenta. Qualche minuto dopo infatti il "like" dell'ormai ex ct azzurro, ora alla guida dell'Arabia Saudita, è sparito.

Soltanto un errore o un messaggio? Difficile stabilirlo con certezza, intanto però l'inaspettata reaction è diventata in breve tempo virale. In attesa che a parlare sia finalmente il campo.