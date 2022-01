La Lube batte anche Monza e si avvicina al Perugia capolista

CIVITANOVA - Netta e convincente vittoria della Lube Civitanova, che comferma la vittoria di mercoledì con Piacenza. Stavolta a fare le spese della voglia di riscatto dei biancorossi di Blengini è stata la Vero Volley Monza, che in apertura di stagione aveva sorpreso la stessa Lube, proprio a Civitanova, nella semifinale della Supercoppa.

Stavolta le cose sono andate in maniera opposta e la Lube ha surcalssato i brianzoli battendoli in tre set dai prunteggi che non ammettono repliche (25-19, 25-16, 25-17). Con questi tre punti i marchigiani accorciano a quattro lunghezze lo svantaggio dalla capolista Perugia, ma gli umbri devono recuperare una partita in più rispetto alla Lube.

