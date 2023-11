Lube, amara sorpresa a Milano: sconfitta per 3-0, fatale il secondo set perso al tie-break

Sconfitta per la Lube Civitanova a Milano in casa della Power Volley Milano (che timbra il primo successo stagionale) per 3-0. Primo set combattuto per i cucinieri che, dopo essere andati in vantaggio sul 21-19, hanno subito un break terrificante perdendo 25-21.

Secondo set senza fine

Secondo set ancora più equilibrato e fino alla fine: la Lube ha annullato due set-point sul 24-22 e poi, dopo una altalena di emozioni, si è vista sfuggire il parziale per 27-25. Nel terzo set i ragazzi di Blengini hanno mantenuto il match in equilibrio fino al 20-20 per poi cedere, un'altra volta di schianto sul 25-21. Per la Lube subito un'altra sfida, mercoledì 15 novembre alle 20.30 contro Saturnia in casa. In classifica la Lube resta ferma al quinto posto a 5 punti.

ALLIANZ MILANO: Kaziyski 11, Mergarejo n.e., Zonta, Catania (l), Vitelli, Reggers 15, Loser 9, Innocenzi n.e., Piano,1 Ishikawa 9, Porro 4, Colombo (l) n.e., Dirlic.

All. Piazza.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 4, Thelle, Motzo n.e., Bisotto (l) n.e., Balaso (l), Zaytsev 7, Lagumdzija 14, Nikolov 15, Diamantini 5, De Cecco, Anzani 1, Bottolo 2, Larizza, Yant 3. All. Blengini.

ARBITRI: Caretti (Rm); Puecher (Pd).

PARZIALI: 25-21 (27’); 27-25 (33’); 25-21 (26’).

NOTE: 4174. Milano: 12 battute sbagliate, 2 aces, 8 muri vincenti, 45% in ricezione (16% prefette); 55% in attacco. Cucine Lube: 17 b.s., 5 aces, 4 m.v., 47% in ricezione (27% perfette); 49% in attacco. Votato miglior giocatore: Porro.