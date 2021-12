La Lube si rimette a correre. A Maribor 3-0 in Champions League

MARIBOR - Netto successo della Lube Civitanova a Maribor, nel secondo incontro della fase a gironi della Champions League. I ragazzi di coach Blengini si sono imposti per 3-0 con parzali di 25-18, 25-16, 26-24 dimostrando di aver metabolizzato abbastanza bene sia la sconfitta di domenica con il Sada Cruzeiro nella finale del mondiale per club, sia il successivo viaggio transoceanico, con brusco passaggio dai 27 gradi di temperatura di Betim ai 10 di Civitanova fino ai 2 gradi di Maribor . Assente tra i marchigiani Osmany Juantorena. intanto si avvicina la supersfida di domenica in campionato con la Sir Safety perugia, che ora ha 3 punti di vantaggio sui civitanovesi. Anche Perugia è stata impegnata in Champions League in trasferta, in contemporanea con la Lube. Gli umbri hanno vinto 3-0 sui fancesi del Cannes, in profonda crisi.

