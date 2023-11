CIVITANOVA Se è vero che una rondine non fa primavera è altrettanto vero che dopo due partite, ravvicinate come se si fosse già in clima playoff, si può affermare che il gap tra la strafavorita Perugia e la Cucine Lube al momento è una questione di una manciata di punti. Quelli necessari per vincere il tie-break perché nel corso delle partite, la finale della Supercoppa persa a Biella e la vittoria dei biancorossi di domenica in campionato, la differenza l’hanno fatta un paio di punti. Fabio Balaso a fine match domenica ha parlato di dettagli che hanno fatto la differenza. «I dettagli che sono mancati qualche giorno fa domenica sono stati dalla nostra parte – ha detto a fine match Fabio Balaso - è stata un’altra partita molto dura, sia sul piano fisico che mentale. Era importante reagire dopo la finale persa di Supercoppa e siamo stati bravi a farlo. In alcuni momenti forse ci voleva maggiore tenacia, l’intensità è un po’ calata, però alla fine l’abbiamo ribaltata a favore nostro».

I benefici

«Sicuramente i punti fanno comodo, ma il beneficio psicologico di un successo così è anche più grande - ha aggiunto Balaso -. Domenica si va a Milano e dovremo farci trovare pronti in casa loro perché i meneghini vorranno rifarsi dopo la sconfitta a Cisterna». Tra i dettagli indicati da Balaso vanno incluse le ricezioni e le difese del libero della formazione cuciniera. Il contributo dei propri compagni in ogni fondamentale. I sostenitori presenti all’Eurosuole Forum a dir la verità non completamente riempito più per l’assenza dei tifosi ospiti che per demeriti dei locali, si sono divertiti ed hanno potuto appurare come di partita in partita stia migliorando l’intesa tra Luciano De Cecco e l’opposto turco Adis Lagumdzjia. Il modulo con Zaytsev in posto quattro fornisce buone garanzie anche se il “sacrificato” Marlon Yant non è apparso molto contento per i lunghi periodi che deve trascorrere in panchina. Due i fattori. Il primo è che Nikolov sta giocando su livelli molto elevati nel ruolo in linea con Zaytsev. Il secondo è legato alla combinazione tra italiani e stranieri con degli incastri che Blengini sta sperimentando. La partita di Lagumdzjia è sotto gli occhi di tutti cosiccome il costante rendimento di Diamantini che svolge alla perfezione il compito che gli viene assegnato.

I fattori

In favore dell’opposto turco parlano le statistiche: 32 punti con il 60% di positività in attacco su 45 palloni, 3 muri vincenti e 2 ace importanti. Ben 12 punti personali solo nel secondo set. Diciamo che con i due punti conquistati contro Perugia la Lube ha rimediato allo scivolone interno della prima giornata contro Monza ma per rimettersi in corsa per conquistare uno dei primi quattro posti in classifica, la strada è ancora irta di insidie. La prima si chiama Milano che attende i cucinieri domenica da ultima della classe.