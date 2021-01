Per Balaso c'è tutto in Padova-Lube: «Farà effetto tornare dove ho iniziato a giocare»

CIVITANOVA Prima partita del nuovo anno per la Cucine Lube, che oggi alle 18, con diretta su Rai Sport, farà visita al Padova, penultimo in classifica. Pronostico chiuso in favore dei biancorossi: la Lube ha avuto la meglio in 41 occasioni, mentre Padova si è imposta sei volte. Nella città del Santo, la Lube è obbligata a vincere: dopo la vittoria nello scontro diretto a Perugia e aver perso punti contro Vibo Valentia e Ravenna, non si può più permettere passi falsi se vuole ambire al primato in Superlega. «La vittoria a Perugia ci ha dato tanta carica e mi farà effetto tornare dove per me tutto è iniziato – ha detto Fabio Balaso, nato e cresciuto nel Petrarca - Avrei voluto una Kioene Arena piena perché lì ho ancora tantissimi amici ed è un piacere tornare. Ovviamente vogliamo i tre punti con Padova, che è partita bene e poi ha avuto alti e bassi. Si tratta di un club che punta forte sui giovani, ha abbassato ulteriormente l’età media e ha cambiato allenatore. Normale che accusi qualche flessione, ma non va sottovalutato».

Intanto la Lega Pallavolo Serie A ha comunicato che martedì prossimo, alle ore 18 all’Eurosuole Forum con diretta Eleven Sports, sarà recuperata Lube-Piacenza, partita valida per la quinta giornata di ritorno della regular season. La gara, inizialmente in programma domenica 27 dicembre, era stata rinviata per il sospetto di un potenziale inizio cluster nel gruppo squadra emiliano.

