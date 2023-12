ANCONA Il Natale, la tavola imbandita, l'abbraccio dei familiari, i regali da scartare sotto l'albero. Da domani. Oggi, in casa Ancona, non dovrà esserci alcun pensiero diverso dalla Lucchese. Su questo aspetto, nei quattro allenamenti che hanno preceduto la partenza verso la Toscana, è stato chiaro il tecnico Colavitto. Per l'ultimo impegno del 2023 e del girone d'andata, il mister biancorosso ha scelto la strada della tranquillità optando per due sedute a porte chiuse dove poter lavorare da solo con la squadra. Ventuno punti, gli stessi dei rossoneri, un margine di più tre sulla zona playout e un distacco di un punto dai playoff intesi come decimo posto.



La terra di mezzo



Un'insidiosa terra di mezzo che può aprire ad ogni scenario. Ecco perchè, in proiezione futura aspettando anche il mercato di gennaio, nel freddo pomeriggio di Lucca tra le mura del Porta Elisa sarà importante uscire con bottino al seguito. Più o meno grande. E serviranno cuore per combattere, cervello per ragionare, cinismo per colpire. Tenendo presente che i dirimpettai, nonostante una semifinale di Coppa Italia da disputare, sono reduci dall'amara sconfitta di Carrara e desiderosi di riscatto.



Cambi in vista



Squalifiche (i difensori Cella e Martina insieme al playmaker Gatto) e acciacchi (Paolucci e Cioffi) potrebbero portare a dei cambiamenti nello schieramento anconetano. Soprattutto nel modulo che, stando così la situazione, dovrebbe essere almeno in avvio il 3-4-3. Non si tratta di un inedito in quanto, lo scorso anno, Colavitto lo ha già utilizzato nelle vittorie di Cesena e Gubbio e nei pareggi contro Siena (anche se fu più un 3-5-2) e Torres. Davanti a Perucchini, che farà di tutto per riprendere il suo posto tra i pali, dovrebbe ipotizzarsi un pacchetto a tre composto da Marenco, Pellizzari e Dutu. Esterni di fascia Clemente sulla destra e Agyemang a sinistra, pronti a svolgere entrambe le fasi, con la coppia centrale Saco-Nador così da sfruttare centimetri e fisicità. In avanti Energe, Spagnoli e Cioffi. Se quest'ultimo non dovesse avere i novanta minuti nelle gambe, complice il fastidio all'inguine, spazio a Peli. Paolucci, salvo stravolgimenti last minute, si accomoderà in panchina. In preallarme Vitali se Perucchini darà forfait.



Tifosi al seguito



Saranno 88 i tifosi dorici che, nonostante la distanza e l’imminente Natale, si metteranno in viaggio. Mezzi privati e tanta voglia di essere vicini al Cavaliere armato da parte di una tifoseria che, in trasferta, ha fatto registrare numeri da primato in questi mesi. Per chi non sarà fisicamente nel settore ospiti, Lucchese-Ancona verrà trasmessa in diretta in pay per view su Sky Sport canale 257 (in streaming sulla piattaforma Now) e in radiocronaca integrale su Radio Tua Ancona con annesso pre e post partita dalla sala stampa. Dirigerà l'incontro Alfredo Iannello della sezione arbitrale di Messina. A coadiuvarlo gli assistenti Daniele Sbardella di Belluno e Doriana Isidora Lo Calio di Seregno. Quarto ufficiale Riccardo Dasso di Genova.