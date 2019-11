Ferrari, Leclerc: «Voglio godermi l'ultimo Gp». Vettel: «Voglio finire in crescendo»

«La partenza avviene con la luce naturale, mentre la bandiera a scacchi viene sventolata in notturna, il che rende questo Gran Premio un'esperienza unica. Un altro aspetto che è differente da qualsiasi altra pista è il degrado delle gomme, che è qualcosa di usuale e prevedibile. Anche per questo le gare sono spesso interessanti e io non vedo l'ora di godermi quest'ultima apparizione stagionale con la Scuderia Ferrari». Sono le parole del pilota della, in vista dell'ultimo Gp della stagione, nel prossimo fine settimana ad Abu Dhabi. «Credo che gran parte del paddock stia già guardando alle vacanze che inizieranno domenica sera. Dal mio punto di vista, invece, non posso che dirmi un po' triste al solo pensiero che per qualche mese non sarò più seduto in macchina con l'adrenalina di un weekend di gara. Di solito in questa corsa tutti spingono al massimo, perché la maggior parte dei piloti non ha più nulla da perdere», conclude il pilota monegasco.