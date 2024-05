Gp Monaco live: Leclerc gestisce bene e tiene a bada Piastri e Sainz, poi Norris

Correttamente Bottas Zhou Sargeant Ricciardo Alonso si fanno da parte favorendo il quartetto di testa

Momento delicato per Leclerc che deve doppiare un gruppo di vetture, dal 12esimo che è Alonso al 16esimo Bottas

L'ingegnere di pista di Leclerc invita il suo pilota a rallentare un po' per preservare le gomme, ma il monegasco non ha gradito. E' infatti importante mantenere alta la concentrazione a Monaco, un piccolo calo di concentrazione può costare caro, e inoltre c'è il rischio di "raffreddare" le gomme

34° giro - Ricciardo inizia a mettere pressione forte su Alonso, lotta per il 12esimo posto

30° giro di 78 - La gara è ancora lunghissima, Leclerc continua a gestire molto bene Piastri, altrettanto bravo a fare l'elastico con Leclerc e Sainz, mentre Norris da quarto osserva la situazione. A ben 13"6 dal vincitore di Miami, c'è Russell con 2" di vantaggio su Verstappen. Poi, Hamilton Tsunoda Albon Gasly Stroll Alonso Ricciardo Sargeant Zhou Bottas

La Aston Martin è per il momento clamorosamente fuori dalla zona punti sia con Stroll, 11esimo, sia con Alonso, 12esimo.

Piastri sembra aver mollato l'osso e respira un po' lasciando Leclerc davanti a 1"2. Anche Sainz si è staccato da Piastri che è a 1"5 ma deve stare attento a Norris alle sue spalle

25° giro - Nulla cambia, Leclerc sempre davanti a Piastri Sainz Norris Russell Verstappen Hamilton Tsunoda Albon Gasly Stroll Alonso Ricciardo Sargeant Zhou Bottas

Le due Ferrari e le due McLaren hanno fatto il vuoto. Russell, quinto, è a 10"6 da Norris pur avendo gomme medie e precede Verstappen di 1"6

Probabilmente Leclerc sta gestendo le gomme hard per tentare di arrivare al traguardo senza altre soste avendo cambiato le Pirelli, da medie ad hard, durante la sosta con la rossa. Stessa cosa per Piastri, Sainz Norris.

Da registrare il cambio gomme di Bottas, da medie ad hard

15° giro - Piastri continua a mettere pressione su Leclerc, 4 i decimi di vantaggio, mentre Sainz si è riavvicinato alla McLaren

13° giro - Piastri riduce a 0"5 il gap da Leclerc mentre Sainz si stacca di qualche metro dalla McLaren

10° giro - Sono 7 i decimi di vantaggio di Leclerc su Piastri che ha sua volta ha 8 decimi su Sainz. Più staccato, quarto, è Norris che è a 1"5 da Sainz. A seguire, Russell che precede Verstappen Hamilton Tsunoda Albon Gasly Stroll Alonso Ricciardo Bottas Sargeant Zhou

Leclerc non sembra riuscire a prendere un buon margine di vantaggio su Piastri che rimane molto vicino così come Sainz tiene la scia del giovane pilota McLaren

5° giro - Leclerc precede Piastri di 9 decimi, Sainz segue l'australiano a 6 decimi e dietro di lui a 1"3 c'è Norris

Partenza ancora perfetta per Leclerc davanti a Piastri Sainz Norris Russell Verstappen Hamilton Tsunoda Albon e Gasly, questa la top 10

Con le gomme hard partono Leclerc Piastri Sainz Norris Tsunoda Albon Ricciardo Sargeant Zhou. Tutti gli altri con le medie

Semaforo verde in corsia box, le 16 monoposto superstiti vanno a schierarsi

Anche Ocon ha la monoposto danneggiata e non partirà, conseguenza della sua esagerata manovra nei confronti del compagno Gasly che ha portato a un contatto.

Tutti i piloti sono saliti sulle loro monoposto. Ovviamente non ripartiranno Hulkenberg Perez e Magnussen in quanto le loro vetture sono fortemente danneggiate

La partenza è prevista per le 15.44

La Ferrari di Sainz è tornata ai box con il carro attrezzi, i meccanici hanno potuto cambiare la gomma forata nel leggero contatto con Piastri

La bandiera rossa uscita al primo giro, di fatto ha congelato subito le posizioni, che sono quelle di partenza.

Di conseguenza, Sainz potrà ripartire da terzo in griglia di partenza.

C'è stato anche un altro contatto alla curva del Portier, prima del tunnel, tra i due piloti Alpine. Ocon ha tentato un improbabile sorpasso al compagno Gasly, le due vetture si sono agganciate ed Ocon è volato in aria.

Il replay mostra che Magnussen ha urtato Perez con la ruota anteriore sinistra contro la posterore destra della Red Bulll provocando il grosso incidente.

Perez nella salita che porta al Casinò ha perso il controllo della sua Red Bull picchiando forte contro le barriere, venendo poi colpito da Magnussen e Hulkenberg

La corsa viene subito fermata per un brutto incidente nelle retrovie, piloti illesi. Coinvolti Perez e le due Haas di Hulkenberg e Magnussen

Parte bene Leclerc, Sainz attacca Piastri, ma poco dopo lo spagnolo si deve fermare probabilmente per cun contatto con l'australiano

Tutto pronto per la partenza

Con le gomme medie partono Leclerc, Piastri, Sainz, Norris, Tsunoda, Albon, Gasly, Ricciardo, Zhou, Hulkenberg, Tutti gli altri con le hard.

Le due Haas sono state escluse dalla qualifica per una non corretta misurazione dell'apertura del DRS. I tecnici Haas hanno incassato la squalifica affermando che hanno utilizzato per questo GP un nuovo alettone posteriore e non hanno fatto le giuste misurazioni. Di conseguenza, Nico Hulkenberg, 12esimo in qualifica, e Kevin Magnussen, 15esimo, partiranno dall'ultima fila

L'occasione è di quelle ghiotte, impossibili da non sfruttare al meglio. Per la prima volta quest'anno la Ferrari parte della pole e al volante della SF24 che scatterà davanti a tutti nel GP di Monaco, c'è Charles Leclerc. Monte Carlo è casa sua, qui ci è nato ed è cresciuto, e per la terza volta in carriera ha saputo conquistare la pole sulle strade a lui tanto famigliari. Nelle precedenti due occasioni, 2021 e 2022, era andata malissimo, ora ci riprova. La conformazione del tracciato monegasco rende quasi impossibili i sorpassi, per questo Leclerc ha davanti a sè una enorme opportunità, soprattutto considerando che la sempre temibile Red Bull-Honda di Max Verstappen partirà soltanto dalla sesta casella. Leclerc dovrà preoccuparsi della McLaren-Mercedes di Oscar Piastri, in prima fila con lui, e anche del compagno Carlos Sainz, terzo, il quale dovrà tenere a bada Lando Norris.