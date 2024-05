Raffaeli da urlo in Ungheria al Campionato Europeo di Ritmica: oro nella palla e argento al nastro

Rimonta entusiasmante, Sofia Raffaeli trionfa in Ungheria. Al Campionato Europeo di Ritmica a Budapest, la formica atomica marchigiana nelle finali per attrezzo individuali, ha vinto alla palla mancando per poco il bis al nastro. Sofia Raffaeli che aveva già ottenuto l'argento ieri nell'alla around e nel team ranking, pur partendo dall'ottavo posto, ha vinto l'oro nella palla.

Argento nel nastro

L'atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato ha preceduto con 35.350 punti la beniamina di casa, l'ungherese Fanni Pigniczki, seconda con 34.850 e all'israeliana Daniela Munits, terza con 34.250. Al nastro Raffaeli, allenata da Claudia Mancinelli della Ginnastica Fabriano, ha raccolto 33.950 punti valevoli la seconda posizione in classifica e il suo terzo argento in questo Europeo, dietro la tedesca Darja Varfolomeev con 34.400 punti.