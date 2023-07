Lecco ammesso in Serie B, Siena escluso dalla C. Pronti i ricorsi. Il Fano spera nel ripescaggio in Lega Pro

Ufficiale: il Lecco farà parte della Serie B 2023/2024. Così ha deciso il Consiglio federale alla luce dei pareri di Covisoc e Commissione infrastrutture. Bocciati i ricorsi della Reggina, esclusa dalla Serie B, e del Siena dalla Serie C. A questo punto spera in un ripescaggio in Lega Pro il Fano (Atalanta Under 23 permettendo, andrà ad occupare una posto).

Dopo il Perugia anche il Foggia ha però annunciato il ricorso alla giustizia per contestare le decisioni del Consiglio Federale e l'ammissione del Lecco in Serie B. Si prepara la solita estate rovente.