Bonucci, compleanno con doppietta e regalo alla Juve: il 2-1 al Venezia avvicina Allegri alla Champions

Ci pensa Leonardo Bonucci, nel giorno del suo 35esimo compleanno, a guidare la Juventus: i bianconeri vincono 2-1 in casa contro il Venezia, non senza problemi. Perché dopo il vantaggio del difensore bianconero di testa nel primo tempo, nella ripresa arriva il pareggio di Aramu a 20' dalla fine. La Juve di Allegri però reagisce e ancora con il suo capitano trova in mischia il gol che vale la vittoria e i tre punti che l'avvicinano al posto Champions aritmetico.

Ultimo aggiornamento: 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA